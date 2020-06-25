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Dünya

Avusturya'da tramvayın altına kalan Türk vatandaşı feci şekilde can verdi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da tramvayın çarptığı Hülya Y. adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

DHA25 Haziran 2020 Perşembe 09:42 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:43
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Avusturya'nın başkent Viyana’nın 12’inci bölgesindeki tramvay durağının yakınında dengesini kaybetmesi sonucu seyir halinde bulunan 62 numaralı tramvayın önüne düşen Hülya Y. hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evine giderken başının dönmesi sonucu aniden dengesini kaybeden genç kadının seyir halindeki tramvayın önüne düştüğü belirtildi. Seyir halinde ilerleyen tramvayın vatmanın durma çalışmaları çaba vermezken Hülya. Y'nin olay yerinde feci şekilde can verdiği öğrenildi.

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