Avusturya'da yeni başbakan belli oldu

AA 3 Aralık 2021 Cuma 15:45 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 15:45

ÖVP Genel Başkanlığı başta olmak üzere tüm siyasi görevlerini bıraktığını açıklayan Kurz'un siyasetten ayrılması, ülke siyasetini hareketlendirirken maliye ve eğitim bakanları istifa ettiklerini, mevcut Başbakan Alexander Schallenberg ise ÖVP'nin yeni genel başkanına başbakanlık görevini devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bu gelişmeler üzerine ÖVP Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanı Nehammer, parti yönetiminin kendisini yeni genel başkan olarak seçtiğini duyurdu.

Nehammer, partinin oy birliği ile aldığı kararla aynı zamanda başbakan adayı da olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştükten sonra başbakanlık görevini devralacağını ifade eden Nehammer, mevcut bakanlar kurulunda da değişikliğe gidileceğini bildirdi.

- KABİNEDE DEĞİŞİKLİK

Nehammer, kendisinin başbakan olacağı yeni kabinede, maliye, eğitim, içişleri bakanlarının değişeceğini, mevcut Başbakan Alexander Schallenberg'in yeniden Dışişleri Bakanı olacağını kaydetti.

Kabinede yapılacak değişikliklere ilişkin koalisyon ortağı Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler'le görüştüğünü ve fikir birliği içinde olduklarını belirterek, en kısa sürede Cumhurbaşkanı ile görüşüp çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

- KURZ'UN SİYASETİ BIRAKMASI

Kurz, dün yaptığı açıklamada, 10 yıllık siyasi kariyerine son verdiğini, kısa süre içerisinde başta parti genel başkanlığı olmak üzere bütün görevlerini devredeceğini bildirmişti.

Kurz'un ardından hakkında yolsuzluk davası açılan eski Maliye Bakanı Gernot Blümel ve Eğitim Bakanı Heinz Faßmann da istifa ettiklerini açıklamıştı. Başbakan Schallenberg de başbakanlık koltuğunu ÖVP'nin yeni genel başkanına bırakacağını duyurmuştu.

Avusturya'da 6 Ekim'de savcılığın, aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma gerekçeleriyle başlattığı soruşturma sonrasında, eski başbakan 9 Ekim'de istifa etmek zorunda kalmıştı.



Kurz'dan boşalan başbakanlık koltuğuna, dönemin Dışişleri Bakanı Schallenberg getirilmişti.

