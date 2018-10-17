Avusturya'dan Sırbistan'ın AB üyelik sürecine destek

Van der Bellen, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Aleksandar Vucic ile görüştü. Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Van der Bellen, "Avusturya olarak, Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunu tüm kalbimizle destekliyoruz." dedi.

Sırbistan ile Kosova arasındaki meseleye de değinen Van der Bellen, AB'nin Kosova meselesi gibi sorunların barış ve uzlaşı yoluyla çözülmesi noktasında ısrarcı olması gerektiğini vurguladı. Van der Bellen, bölge ülkeleri arasındaki sınır sorunlarına da çözüm bulunması gerektiğine dikkati çekerek, Sırp mevkidaşının bu sorunları çözmek adına büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Avusturyalı lider, ziyaretinin Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunu desteklediklerinin göstergesi olduğunu ifade ederek, AB üyeliğine aday ülkeler arasında Sırbistan'ın lider pozisyonunda olduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece derin ve iyi olduğunu aktaran Van der Bellen, Sırbistan'da en fazla yatırım yapan ülkelerden birinin Avusturya olduğuna işaret etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de mevkidaşının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avusturya'nın Sırbistan'a her daim destek olduğunu söyledi. Görüşmede Kosova meselesini de ele aldıklarını aktaran Vucic, "Belgrad her zaman anlaşmaya ve diyaloğa açıktır." ifadelerini kullandı. Kosova'da ordu kurulması tartışmalarına da değinen Sırp lider, "Bu, Sırbistan'ı çok zor bir pozisyona getirir. Bizim bu durumda milletimizi korumaktan başka bir seçim şansımız olmaz." dedi. Van der Bellen, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan-Avusturya Ekonomi Forumu'na katılacak ve Başbakan Ana Brnabic ile görüşecek. Avusturyalı lider, yarın da Belgrad Güvenlik Forumu'nda Sırp mevkidaşı ile konuşma yapacak.