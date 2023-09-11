Avusturya'dan Türkiye hazımsızlığı! Sonlandırılması için çağrıda bulundu

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Avrupalı ülkelerden yine skandal açıklamalar geliyor. Avusturya Şansölye Karl Nehammer, Alman Welt gazetesine verdiği röportajda Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerinin sonlandırılması ve işbirliği için yeni bir konsept geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Nehammer, Welt'e yaptığı açıklamalarında, Ankara ve Brüksel'in yakınlaşmasından yana olduğunu belirtse de Türkiye'nin AB üyesi olmasını istemediğini açık açık dile getirdi. AB ve Türkiye arasında temeli karşılıklı güvene dayanan ekonomik ve siyasi konularda iş birliği olan yeni bir ortaklık kurulması gerektiğini dile getiren Nehammer, 'Komşuluk iş birliği için yeni bir konsept oluşturulmalı' dedi.

Türkiye'nin AB için çok önemli olduğunu vurgulayan Nehammer, yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Nehammer, Rusya Ukrayna savaşında ateşkes için Türkiye'ye ihtiyacın olduğunu belirtti.