Avusturyalı arama kurtarma ekibini şaşırtan olay: Türkler inanılmaz

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinden Türkiye'ye giden 32 kişilik sivil arama kurtarma ekibinden Laura Nusko, "Beni en çok şaşırtan şey, (depremzedelerde) gördüğümüz inanılmaz misafirperverlik ve minnettarlık." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için Avusturya'dan bölgeye giden iki ekipten ilki olan Vorarlberg'den kısa adı SARUV arama kurtarma ekibi geri döndü.

Türkiye'den hava yoluyla önce İsviçre'nin başkenti Zürih'e daha sonra kara yoluyla Vorarlberg eyaletine gelen arama kurtarma birimi üyeleri, deprem bölgesinde yaşadıklarını kamu yayıncı kuruluşu ORF'ye anlattı.

SARUV üyesi Gebhard Barbisch, 4 kişiyi göçük altından kurtardıklarını ancak deprem bölgesinin çok korkunç olduğunu anlattı.



Barbisch, ülkelerine döndükleri için mutlu olduğunu belirtti.



Ekibin bir başka üyesi Sandro Ess de deprem bölgesinin "tarif edilemez" bir durumda olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanı Laura Nusko da deprem bölgesindeki insanların orada arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplere çay ve yemek ikramında bulunup, teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Beni en çok şaşırtan şey, (depremzedelerde) gördüğümüz inanılmaz misafirperverlik ve minnettarlık. Böyle bir durumda bunu gösteriyor olmaları beni çok etkiledi." görüşünü paylaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Avusturya'dan ilk olarak Vorarlberg eyaletinden 32 kişilik bir arama kurtarma ekibi bölgeye gitmiş, daha sonra Avusturya ordusunun arama kurtarma biriminden 84 uzman deprem bölgesine ulaşmıştı.

