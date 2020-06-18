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Dünya

Avusturyalı dini liderden Kur'an-ı Kerim'e dil uzatan ırkçı vekile 'Nazi' benzetmesi

Avusturya Evanjelik Cemaati Baş Papazı Thomas Hennefeld, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik menfi açıklamalarına tepki göstererek ifadelerinin 'Nazi diksiyonunu çağrıştırdığını' bildirdi.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 17:37 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:41
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Papaz Hennefeld, dini cemaatin "evang.at" adlı internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, Hofer'in dünya genelinde 400 binin üzerinde can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile Kur’an’ı kıyaslamasının şok edici ve ürkütücü olduğunu belirtti.

Hennefeld, "Kim böyle bir kıyaslama yapıyorsa çirkin bir kışkırtıcılık yapıyor demektir. Bu, bana Nazi diksiyonunu çağrıştırıyor." ifadelerini kullandı.

- KAMUOYUNUN SESSİZLİĞİNE TEPKİ

Aşırı sağcı liderin dünya genelinde yaklaşık 2 milyar Müslüman'ın kutsal kitabına yönelik ifadelerine kamuoyunun sessiz kalmasının kaygı verici olduğuna dikkati çeken Hennefeld, "Böyle bir kışkırtmanın bizim toplumumuzda yeri olamaz. Koronavirüse karşı nasıl kararlı bir mücadele yürütülüyorsa bununla da aynı şekilde mücadele edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hofer, önceki gün bir toplantıda Müslümanların kutsalı hakkında küstahça ifadeler kullanmış, "Koronadan (yeni tip koronavirüs) korkmuyorum. Korona tehlikeli değil, Kur'an daha tehlikeli." diyerek haddini aştı.

Aşırı sağcı lidere başta ülkedeki Müslümanlar olmak üzere çok sayıda aktivist tepki göstermişti.

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