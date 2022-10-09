İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2022 Pazar / 14 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
Dünya

Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Avusturya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yüzde 56'lık bir oy oranıyla önde tamamladı.

AA9 Ekim 2022 Pazar 18:56 - Güncelleme:
Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
ABONE OL

Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçmenlerin yüzde 66'sı sandığa gitti.

Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaklaşık yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (ÖFP) adayı Walter Rosenkranz, yüzde 18'le seçimde en çok oy alan ikinci isim oldu.

Bira Partisi Genel Başkanı Dominik Wlazny ise oyların yüzde 8,5'ini alarak 3. olurken, eski gazeteci ve bağımsız aday Tassilo Wallentin ise yüzde 8,1'lik oy oranıyla seçimi 4. sırada tamamladı.

Mektup oyların yarın sayılmasıyla seçim süreci sona erecek. Resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.

  • Avusturya
  • Alexander Van der Bellen
  • Van der Bellen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.