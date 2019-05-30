27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8986
  • 6,5722
  • 243.5
  • 89.862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ulusal mecliste güvenoyu alamayan eski Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin düşmesinin ardından, eylülde yapılacak seçimlere kadar başbakanlık görevini Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein'ın üstleneceğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, basına yaptığı açıklamada, mecliste yapılan oylamayla başbakan ve hükümetinin düşürüldüğünü anımsatarak, anayasaya göre yeni başbakanı belirlemesi gerektiğini, son günlerde yaptığı görüşmeler sonucunda, ülkenin uluslararası camiada itibarını koruyarak seçimlere götürecek yeni ismi belirlediğini söyledi.

Van der Bellen, "Dr. Brigitte Bierlein'ı tanıtmaktan memnuniyet duyuyorum, kendisi önümüzdeki günlerde Avusturya'nın başbakanı olarak göreve başlayacak." dedi.

Ülkeyi hem içeride hem de dışarıda en iyi şekilde temsil edecek, anayasaya uygun isim arayışında olduğuna dikkati çeken Van der Bellen, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bierlein'ın bu görev için en uygun aday olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Bierlein'ın en kısa sürede kuracağı yeni hükümetin, herkesin güven duyacağı önemli uzman ve diplomatlardan oluşacağına kuşku duymadığının altını çizdi.

- Ülke tarihinin ilk kadın başbakanı Bierlein oldu

Avusturya'nın ilk kadın başbakanı olan Bierlein, Van der Bellen'e teşekkürlerini bildirerek, yeni hükümetin en kısa zamanda kurulması için çalışacağını söyledi.

Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı için eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Clemens Jabloner'un, Dışişleri Bakanlığı için de Alexander Schallenberg'in görevlendirileceğini açıklayan Bierlein, kabinenin diğer isimlerinin en kısa sürede belirlenerek, kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Başbakanın, bakanlar kurulunun diğer isimlerini de belirlemesinin ardından geçici hükümet yemin ederek görevine başlayacak.

Avusturya ulusal meclisinde yapılan güven oylaması sonucunda Başbakan Sebastian Kurz ve hükümeti, güven oyu alamayarak düşmüştü.

Avusturya'da iki hafta önce aşırı sağcı eski FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde "partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde" ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Kurz, ÖVP ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, erken seçimlerin eylülde yapılması çağrısında bulunmuştu.

CHP´li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Elma bahçesinde korkunç ölüm! Elbisesini kaptırınca...

Elma bahçesinde korkunç ölüm! Elbisesini kaptırınca...

Başpapazdan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Başpapazdan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Tarlada pusu kurup, katliam yaptı! Vahşetin nedeni belli oldu

Tarlada pusu kurup, katliam yaptı! Vahşetin nedeni belli oldu

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Karaman'da şok görüntü: Gölün kenarında oluştu

Karaman'da şok görüntü: Gölün kenarında oluştu

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş
 

POPÜLER HABERLER

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

Emekliye yeni intibak sürprizi

Emekliye yeni intibak sürprizi

Bulgaristan'dan Türklerin 'zorunlu göçü' 30'uncu yılında

Bulgaristan'dan Türklerin 'zorunlu göçü' 30'uncu yılında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA