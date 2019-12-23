Ayağı kırılan kadın ambulans gecikince öldü

23.12.2019 03:18 - Güncelleme: 23.12.2019 03:18

Donna Gilby, Aberdare yakınlarındaki Cwmaman köyünde arabasından çıkarken ayağının takılmasıyla hareket edemez hale geldi. 47 yaşındaki kadın, acı içinde yerde yatarken 999 acil çağrı merkezi operatörleri kadının telaşlı ailesine çok sayıdaki çağrıyla başa çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Sırtında ciddi bir ağrı olduğu için bir çocuk annesi kadını hareket ettirmeye korkan akrabaları ve komşuları, Gilby’i sıcak tutmak amacıyla üzerine montlar ve battaniyeler örttü.

6 SAAT YERDE İNLEDİ

6 saatlik bekleyişin ardından nihayetinde Merthyr Tydfil’deki Prens Charles Hastanesi’ne kaldırılan kadın,ertesi gün ani kalp durması nedeniyle öldü. Şimdi adli tabip, resmi soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek. Kadının babası Gareth Gilby, “O kadar saat beklemesi kesinlikle doğru değildi” dedi. Welsh Ambulans Hizmetleri bir açıklamayla gecikme için özür diledi ve geç kalan müdahaleyi araştıracağına söz verdi. Kurumun baş yöneticisi Jason Killens, “Bu olayda müdahalemiz, istediğimizden uzun sürdüğü için üzgünüz” diye konuştu.