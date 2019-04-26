Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken aracın altında kaldı

Rusya’nın Orsk şehrinde 12 yaşındaki Yevgeni Rodonski, okuldan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken mağazaların önünde ayakkabılarının bağcıklarının çözüldüğünü fark etti. Öğrenci bağcıklarını bağlamak için eğildiği sırada park halindeki bir minibüs hareket etti. Minibüsün tekerleklerinin üzerinden geçtiği çocuk feci şekilde yaralandı. Çocuğu ezdiğini fark eden sürücü anında aracını durdururken, çevrede bulunanlar hemen çocuğun yanına koştu. Aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Minibüs şoförünün çocuğu eğildiği için göremediği anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya sebep olan şoför polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesinde çocuğu görmediğini söyleyen sürücü, ilk duruşmaya kadar cezaevine gönderildi.