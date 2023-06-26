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Dünya

Ayaklanma sonrası hedefteki isim ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rus birliklerini denetlediği bildirildi. Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in hedefindeki isim, Rus askerlerini teftiş ederken görüldü.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Ayaklanma sonrası hedefteki isim ortaya çıktı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesinde bulunan Rusya'nın Batı Birlik Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetleyen Şoygu'ya, gurubun komutanı Yevgeniy Nikiforov sahadaki durumla ilgili bilgi verdi.

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Şoygu, savaşan birliklere desteğin sağlanması ve askerlerin güvenli konuşlandırılması için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine işaret etti.

Şoygu, Ukrayna ordusunun, çatışma alanında planlarının keşfedilmesi için istihbaratın etkin şekilde çalıştırılması talimatını verdi.

  • rusya savunma bakanı
  • sergey şoygu
  • ukrayna savaşı

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