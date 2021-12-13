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Dünya

Aylar sonra ortaya çıktı! İsrail, İran'ı gizlice vurmuş

İsrail'in geçen haziran ayında İran'da uranyumu zenginleştiren bir santrifüj tesisini, eylül ayında ise İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir füze üssünü hedef aldığı iddia edildi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:00 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:00
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İsrail'in geçen haziran ayında İran'da uranyumu zenginleştiren bir santrifüj tesisini, eylül ayında da İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir füze üssüne saldırı düzenlediğini ileri sürüldü.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, ABD'li kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in geçen haziran ayında İran'da uranyumu zenginleştiren bir santrifüj tesisini, eylül ayında da İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir füze üssüne saldırı düzenlediğini ileri sürdü. Tel Aviv yönetiminin söz konusu füze saldırıları öncesinde ABD'yi son gelişmelerden haberdar ettiği kaydedilen haberde, saldırıların İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştiği öğrenildi. İsrail'in gizli düzenlenen saldırılar kapsamında her iki saldırının da sorumluluğunu üstlenmediği belirtildi.

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