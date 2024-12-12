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Dünya

Aylardır aranan kayıp ABD vatandaşı Şam'da bulundu

Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, başkent Şam'da bulundu.

DHA12 Aralık 2024 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Aylardır aranan kayıp ABD vatandaşı Şam'da bulundu
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Haziran ayından bu yana kendisinden haber alınmayan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, bugün Şam'ın güneyinde bir köyde bulundu.

EN SON BUDAPEŞTE'DE GÖRÜLDÜ

Yetkililerden yapılan açıklamada, 2 hazirandan bu yana kayıp olan Timmerman, en son 28 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Uluslararası Baptist Kilisesi'nde görüldü.

TİMMERMAN'IN BİTKİN OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Hac ibadeti için ABD'den yola çıkan Timmerman'ın, martta Avrupa'ya, mayısta Lübnan'ın Zahle kentine ve sonrasında Suriye'ye gittiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Timmerman'ın bitkin olduğu kaydedildi.

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