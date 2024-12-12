Aylardır aranan kayıp ABD vatandaşı Şam'da bulundu

Haziran ayından bu yana kendisinden haber alınmayan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, bugün Şam'ın güneyinde bir köyde bulundu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, 2 hazirandan bu yana kayıp olan Timmerman, en son 28 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Uluslararası Baptist Kilisesi'nde görüldü.

TİMMERMAN'IN BİTKİN OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Hac ibadeti için ABD'den yola çıkan Timmerman'ın, martta Avrupa'ya, mayısta Lübnan'ın Zahle kentine ve sonrasında Suriye'ye gittiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Timmerman'ın bitkin olduğu kaydedildi.