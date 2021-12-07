Aylardır ellerinde tutuyorlardı! Toplu mezarlar bulundu

Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, düzenlediği basın toplantısında, TPLF'nin aylardır elinde tuttuğu Gashena ve Antsokia bölgelerinde toplu mezarların bulunduğunu söyledi.
TPLF'nin Amhara'yla birlikte Afar'dan çıkarıldığı alanlarda büyük yıkıma yol açtığını ifade eden Seyoum, "TPLF'nin işlediği suçlara ilişkin yakında soruşturma başlatılacak." diye konuştu.
Seyoum ayrıca, uluslararası kamuoyunun TPLF'nin yaptığı insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini savundu.
Etiyopya ordusu, Başbakan Abiy Ahmed'in cepheye gitmesinin ardından çok sayıda kenti isyancılardan geri almıştı.
Ordu son olarak, Amhara eyaletine bağlı stratejik Dessie ve Kombolcha kentlerini aldığını duyurmuştu.
TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.