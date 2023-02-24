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Dünya

Ayni yardımların ikinci kısmı Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği tarafından depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan ayni yardımın ikinci kısmı Türkiye'ye gönderildi.

AA24 Şubat 2023 Cuma 00:38 - Güncelleme:
Ayni yardımların ikinci kısmı Türkiye'ye gönderildi
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Tunus Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Büyükelçiliğimizce başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemenin ikinci kısmı bugün ülkemize sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yardım kampanyasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, "Deprem bölgesinde lazım olan battaniye, yorgan, uyku tulumu, çadır, ısıtıcı, çocuk bezi ve maması, hijyen kiti gibi ayni yardım kampanyamız kapsamında toplanan yardımları peyderpey ülkemize gönderiyoruz. Şimdiye kadar 3 tonun üzerinde yardımın deprem bölgesine ulaşmasını sağladık." dedi.

Yardım kampanyasına destek olan kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Çakıralp, öncelikli ihtiyaç listesine göre yardım kampanyasının devam ettiğini kaydetti.

TUNUS'TAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLAR

Tunus, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi göndermişti.

Gıda, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen maddelerinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip de Suriye'ye ulaşmıştı.

Ülkede ayrıca depremin ilk gününden bu yana yardım kampanyaları düzenleniyor. Tunuslular bu kampanyalarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteklerini sürdürüyor.

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