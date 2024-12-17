Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni: Söz konusu İsrail olunca Biden'ın sözleri yalan

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta düzenlenen törene, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, kız kardeşi Özden Bennett, eşi Hamid Ali ve diğer yakınlarının yanı sıra ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib ile çok sayıda kişi katıldı.

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesinde halen sorumluluk almadığını belirterek, Joe Biden yönetiminin de bu konuda bağımsız soruşturma talimatı vermemesini sert şekilde eleştirdi.

- "SÖZ KONUSU İSRAİL OLUNCA BİDEN'IN SÖZLERİ YALAN"

Tlaib, "Başkan Biden'ın yakın zamanda 'Bir Amerikan vatandaşına zarar verirseniz buna karşılık veririz' dediğini biliyoruz. Ancak bu konuda eylemsiz kaldılar, söz konusu İsrail hükümetinin Amerikalıları öldürmesi olunca bu sözleri tamamen yalan." şeklinde konuştu.

"Hepimiz Ayşenur'un öldürülmesinin 'talihsiz bir hata' olmadığını biliyoruz. İsrail ordusu, ona yaptıklarını Filistinlilere her gün yapıyor." diyen Tlaib, bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Eygi'nin eşi Hamid Ali, Biden yönetimine yönelik hayal kırıklığını dile getirerek, yetkililerin, Eygi'nin ölümünü "haksız" olarak nitelendirmelerine rağmen halen İsrail'i sorumlu tutmak için bir adım atmadıklarını belirtti.

"Adalet nerede ve bu kadar uzun süren şey tam olarak nedir?" diyen Ali, "ABD, Rachel Corrie veya Shireen Abu Akleh gibi diğer Amerikalıların öldürülmesi konusunda İsrail'i sorumlu tutsaydı, belki de İsrail askerleri bugün Amerikalıları ve diğer sivilleri öldürmekte bu kadar cesur olamazlardı." değerlendirmesini yaptı.

Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennett ise Ayşenur ile ilgili olarak, "Henüz 26 yaşındaydı. Üniversiteden yeni mezun olmuştu ve hayatının bir sonraki bölümünü keşfetmek için heyecanlıydı ama Ayşenur, maalesef o fırsatı elde edemedi." dedi.

Bennett, "Ayşenur, tıpkı kendisinden önceki pek çok kişi gibi başkaları için savaşırken öldü. Ayşenur için adalet, İsrail ordusunun şiddetinin diğer kurbanları için adalete bir adım daha yaklaşmak anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.

- İSRAİL ASKERLERİNİN AKTİVİST EYGİ'Yİ KATLETMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.