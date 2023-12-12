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Dünya

Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

AA12 Aralık 2023 Salı 20:39 - Güncelleme:
Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
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"TCSG-552" sahil güvenlik uçağı Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği devriye uçuşunda, Ayvalık açıklarında lastik botla Midilli'ye doğru giden bir grup göçmenin olduğunu belirledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-907 bot, göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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