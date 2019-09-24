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Azad Keşmir Meclis Başkanı Kadir: Hint güçleri sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açıyor

Azad Keşmir Meclis Başkanı Şah Gulam Kadir, Hindistan’ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir’de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hint güçleri, Kontrol Hattı’nın bizim tarafımızdaki sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açıyor. Her gün birileri ölüyor ya da yaralanıyor. Her türlü işkence uygulanıyor.” dedi.

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Pakistan hükûmeti, Hindistan’ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'de yaşananlara ilişkin olarak Türk basın mensupları ile Azad Keşmirli yetkilileri bir araya getirdi.
 
TürkMedya Dijital Kıdemli Editörü Yaser Emre’nin de aralarında bulunduğu heyet, Muzafferabad’da Azad Keşmir Meclis Başkanı Şah Gulam Kadir ile bir araya gelerek bölgede yaşananları dinledi.
 
 
Yaklaşık 900 bin Hindistan askerinin bulunduğu Cammu Keşmir’de Hindistan askerlerinin ayrım gözetmeksizin baskı uyguladığını belirten Şah Gulam Kadir, şöyle konuştu:
 
“Hint güçleri, Kontrol Hattı’nın bizim tarafımızdaki sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açıyor. Her gün birileri ölüyor ya da yaralanıyor. Her türlü işkence uygulanıyor. Çok sayıda kadın, kocasının akıbetini bilmiyor. Kendilerine ‘yarı dul’ diyoruz çünkü ne kocalarının varlıklarından ne de ölüp ölmediklerinden haber var.”
 
5 Ağustos’ta Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özerk statüsünü kaldırmasıyla birlikte binlerce kişinin tutuklandığını belirten Gulam Kadir, “4 binden fazla kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ise avukatlar, meclis üyeleri ve gazeteciler bulunuyor.” ifadelerine yer verdi.
 
“HİNDİSTAN İSRAİL'İN YÖNTEMLERİNİ UYGULUYOR”
 
Hindistan’ın İsrail’in Filistinlilere uyguladığı baskı yöntemlerini Keşmir’de kullandığını söyleyen Kadir, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“Hindistan, Keşmir’de İsrail’in Filistin’de yaptıkların benzer yöntemler izliyor. Hint güvenlik güçleri 10 yaşından büyük çocukları tutuklayıp karakollara götürüyor ve dövüyor. Bir gece boyunca işkence ettikten sonra evlerine gitmeleri için bırakıyorlar. Bazı geceler, evleri basıp uykudan kaldırdıkları genç bir çocuğu herkesin önünde dövmeye başlıyorlar. Sabaha kadar eziyet edip oraya bırakıyorlar. Diğer gençlere de böylece mesaj veriyorlar. Amaçları genç nesli terörize etmek. Hindistan medyasında Keşmir’de demografi değişimi meselesi ilk kez 1993’te dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres’in Keşmir’de demografik değişim önerisinde bulunmasıyla gündeme gelmişti.”
 
“HİNDU DIŞINDAKİ VARLIKLARDAN KURTULMAK İSTİYORLAR”
 
Kadir, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin tamamı Hindulardan oluşan “Büyük Hindistan” hayalinden de söz ederek “Yapmaya çalıştığı şey, Büyük Hindistan’ı yaratmak için Hinduların dışındakilerden kurtulmak. Hindistan Gönüllüler Organizasyonu (RSS) isimli örgüte ait olan bu ideoloji, sadece Hindulardan oluşan bir Hindistan yaratmak için mevcut dinleri Hinduizm’e çevirmeyi, olmazsa onları öldürmeyi veya başka ülkelere göndermeyi amaçlıyor. Modi hükümetinin düşünce yapısı bu. Hindistan’ın demokrasisi konu Keşmir olunca bitiyor.” diye konuştu.
 
Çoğunluğu Müslüman tek Hint eyaleti olan Cammu Keşmir’de demografik yapının değiştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Azad Keşmir Meclis Başkanı Şah Gulam Kadir, Hindistan hükûmetinin 1,5 milyon Hindu’nun bölgede mülk edinmesini sağladığını söyledi.
 
(aksam.com.tr)
 

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