Yaklaşık 900 bin Hindistan askerinin bulunduğu Cammu Keşmir’de Hindistan askerlerinin ayrım gözetmeksizin baskı uyguladığını belirten Şah Gulam Kadir, şöyle konuştu:

“Hint güçleri, Kontrol Hattı’nın bizim tarafımızdaki sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açıyor. Her gün birileri ölüyor ya da yaralanıyor. Her türlü işkence uygulanıyor. Çok sayıda kadın, kocasının akıbetini bilmiyor. Kendilerine ‘yarı dul’ diyoruz çünkü ne kocalarının varlıklarından ne de ölüp ölmediklerinden haber var.”

5 Ağustos’ta Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özerk statüsünü kaldırmasıyla birlikte binlerce kişinin tutuklandığını belirten Gulam Kadir, “4 binden fazla kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ise avukatlar, meclis üyeleri ve gazeteciler bulunuyor.” ifadelerine yer verdi.

“HİNDİSTAN İSRAİL'İN YÖNTEMLERİNİ UYGULUYOR”

Hindistan’ın İsrail’in Filistinlilere uyguladığı baskı yöntemlerini Keşmir’de kullandığını söyleyen Kadir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hindistan, Keşmir’de İsrail’in Filistin’de yaptıkların benzer yöntemler izliyor. Hint güvenlik güçleri 10 yaşından büyük çocukları tutuklayıp karakollara götürüyor ve dövüyor. Bir gece boyunca işkence ettikten sonra evlerine gitmeleri için bırakıyorlar. Bazı geceler, evleri basıp uykudan kaldırdıkları genç bir çocuğu herkesin önünde dövmeye başlıyorlar. Sabaha kadar eziyet edip oraya bırakıyorlar. Diğer gençlere de böylece mesaj veriyorlar. Amaçları genç nesli terörize etmek. Hindistan medyasında Keşmir’de demografi değişimi meselesi ilk kez 1993’te dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres’in Keşmir’de demografik değişim önerisinde bulunmasıyla gündeme gelmişti.”