19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7084
  • 6,3502
  • 275.366
  • 98692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Azerbaycan, ABD'nin aldığı skandal kararlara sert tepki gösterdi

ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım uygulanması ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine Azerbaycan da tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hajiyev, “Ermenistan ve Ermeni lobisinin çevreleri kurgusal Ermeni soykırımını bir siyasi spekülasyon nesnesine dönüştürdü' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım uygulanması ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hajiyev de tepki gösterdi. Hajiyev, bu kararın siyasi, hukuki ve tarihi bir dayanağı olmadığını ve Ermeni yanlısı lobi gruplarının çabaları sonucunda kabul edildiğini kaydetti. Hajiyev, "Ermenistan ve Ermeni lobisi, kurgusal Ermeni soykırımını bir siyasi spekülasyon nesnesine dönüştürdü. Böylece Güney Kafkasya'da ve diğer bölgelerde Ermenilerin işlediği suçları gizlemek istiyorlar. Bu nedenle Ermenistan, Türkiye'nin bu olayları ortak bir komisyon tarafından inceleme önerisini kabul etmiyor. Tarihin tahrif edilmesi, tarihi yeniden yazma girişimleri ve siyasi baskı amacıyla kullanımı kabul edilemez” diye konuştu.
 
Hajiyev, o dönemde meydana gelen olayların politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından incelenmesi gerektiği yorumunda bulundu. 

''Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

İBB'nin tartışmalı kararına tepki: Hala inanamıyoruz

İBB'nin tartışmalı kararına tepki: Hala inanamıyoruz

Destek yağdı! Meghan Markle’a açık mektup

Destek yağdı! Meghan Markle’a açık mektup

40 gramlık altın takıyı yedi

40 gramlık altın takıyı yedi
 

POPÜLER HABERLER

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

Başkan Erdoğan tek tek ilgilendi

Başkan Erdoğan tek tek ilgilendi

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA