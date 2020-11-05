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Dünya

Azerbaycan adım adım zafere: İşgalci Ermenistan ağır kayıp vererek geri çekildi

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kararlılıkla sürerken, Ermenistan güçlerinin personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı açıklandı.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 08:13 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 08:13
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Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiğini, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını duyurdu.

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