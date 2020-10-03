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Dünya

Azerbaycan askerinin morali yerinde: Ermenistan ordusunu yok etmek için sabırsızlanıyoruz

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik Ermenistan'a karşı yürütülen karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusunda görev alan bir asker 'Samimi olarak söyleyebilirim ki, Ermenistan ordusunu yok etmek için sabırsızlanıyoruz. İlerlemek için komutanlarımızın talimatlarını bekliyoruz.' diye konuştu.

IHA03 Ekim 2020 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:29
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Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Ermenistan’a ait tank, ikmal noktaları tek tek vuruluyor. Ermenistan’a karşı başarılı bir operasyon sürdüren Azerbaycan ordusunda da askerlerin morali yerinde. Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan topraklarını geri almak savaşmaya hazır olduğu belirten asker, "Samimi olarak söyleyebilirim ki, Ermenistan ordusunu yok etmek için sabırsızlanıyoruz. İlerlemek için komutanlarımızın talimatlarını bekliyoruz. Azerbaycan bayrağını Şuşa’da Karabağ’ımızda dalgalandıracağız” dedi.

Çok sayıda Azerbaycan vatandaşı da görev almak üzere gönüllü olarak orduya katılıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 27 Eylül’den itibaren başlayan çatışmalarda Ermenistan ordusunu cephe hattı boyunca Azerbaycan’ın mevzilerini ve sivil yerleşim birimlerini hedef aldığını ve saldırılarda ölen ve yaralanan sivillerin de olduğu belirtildi.

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