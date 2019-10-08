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Azerbaycan Başbakanı istifa etti, yerine gelen isim belli oldu

Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov, başbakanlık görevinden istifa etti. Azerbaycan'ın yeni Başbakanı, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov oldu.

  • İHA
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Azerbaycan Parlamentosu’nun bugün sabah gerçekleşen oturumunda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin Başkanı Oktay Esedov, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov’un istifa ettiğini açıkladı. Memmedov meclisin açılış konuşması sırasında istifa olayını doğrulayarak, “Başbakan Nevruz Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e kendi iradesiyle başbakanlık görevinden ayrılmak için istifasını sundu” açıklamasını yaptı.
 
Azerbaycan Başbakanı ayrıca Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Nevruz Memmedov, geçtiğimiz yıl 21 Nisan tarihinde başbakanlık görevine gelmişti.

AZERBAYCAN’IN YENİ BAŞBAKANI BELLİ OLDU

Azerbaycan Milli Meclisi, Nevruz Memmedov'un istifasının ardından ülkenin yeni başbakanını belirlemek için toplandı. Meclis Başkanı Oktay Esedov başkanlığında toplanan meclis Azerbaycan’ın yeni Başbakanının Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov’un atanmasını görüştü.

Ali Esedov, yapılan oylamayla Azerbaycan'ın yeni Başbakanı seçildi. Başbakan Esedov, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

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