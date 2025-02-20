Azerbaycan, BBC Azeri Servisi'nin Bakü'deki faaliyetlerini askıya aldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı açıklamada "Ülkemizdeki BBC temsilciliğinin kapatılması kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından 13 Şubat'ta ülkemizdeki BBC temsilcileriyle yapılan toplantıda resmi olarak iletilmiş ve bu konudaki tutumumuz da ayrıntılı olarak açıklanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ayhan Hacızade'nin açıklamaları şu şekilde;

BBC'nin ülkemizdeki temsilciliğinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi konusunun siyasallaştırılması, BBC tarafından konunun özünün çarpıtılması ve genel çifte standart yaklaşımı göz önüne alındığında, BBC'nin medya özgürlüğü konusunda ülkemize yönelik yaptığı açıklamanın üzüntü verici ve kabul edilemez

Ülkemizdeki BBC temsilciliğinin kapatılması kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından 13 Şubat'ta ülkemizdeki BBC temsilcileriyle yapılan toplantıda resmi olarak iletilmiş ve bu konudaki tutumumuz da ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tüm yabancı ülkelerin medya kuruluşları hakkındaki tutum ve kararlarının her zaman karşılıklılık ilkesine dayandığı bildirildi. Bu bağlamda, inceleme süreci sonucunda ve ülke mevzuatının, özellikle Medya Yasası'nın 11.2. maddesinin izlenmesi sonucunda, BBC'nin ülkemizde temsilcilik ofisi olarak faaliyet göstermesinin yasal bir dayanağının olmadığı dikkatlere sunuldu.

Temsilciliğin kapatılmasına ilişkin kararın BBC yayın kuruluşunun ülkemizdeki muhabirlik faaliyetleri ile ilgili olmadığı, 1 (bir) muhabire akreditasyon verilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Diğer bazı yabancı medya kuruluşlarıyla ilgili de benzer kararların alındığını hatırlatmak isteriz"