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Dünya

Azerbaycan 'cephe kontrolümüzde' diyerek duyurdu: İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha

Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor. Son 24 saatte çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirilirken, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 07:34 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 07:48
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Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

ERMENİSTAN, AĞDAM VE AĞCABADİ İLÇELERİNİN KÖYLERİNİ BOMBALAMAYA BAŞLADI

 Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bugün yerel saatle 06.00’dan itibaren Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladığını açıkladı.  

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