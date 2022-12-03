Azerbaycan ''çevreye zararı'' incelemek için Ermeni nüfusun yaşadığı bölgeye uzmanlar gönderdi

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın talebi doğrultusunda Azerbaycan Savunma Bakanlığının, Azerbaycan'ın ilgili kurumlarının uzmanlarının söz konusu bölgelere gönderilmesi için Rus güçlerin komutanlığına başvurduğu belirtildi.

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığına bağlı Emlak İşleri Devlet Hizmeti ve "AzerGold" şirketinin uzmanlarının bölgeye geçmek için Hankendi ile Şuşa arasındaki Rus güçlerin kontrol noktasına yaklaştıkları kaydedildi.

Uzmanların bölgedeki faaliyet koşullarının Rus güçlerin komutanlığı ile müzakere edildiği, müzakerelerin sonucuna ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

Ermenistan'a ait sosyal medya hesaplarında ise Laçın koridorunun Azerbaycanlı sivillerce kapatıldığı, Hankendi'ni Ermenistan'a bağlayan yolda uzun araç kuyruğu oluştuğu iddia edildi.