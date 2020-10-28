AA 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:59

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Berde'de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin füze saldırında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir." paylaşımında bulundu.

13 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Aliyev "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı'nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.



MSB'DEN AÇIKLAMA

183 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını bildiren Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak kadar aciz davranan Ermenistan Ordusu, ateşkesleri anında ihlal ederek sivil katliamlara devam ediyor. Azerbaycan Ordusu ise cephede mertçe ve kahramanca mücadeleyle 183 yerleşim yerini işgalden kurtardı, kurtarmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.