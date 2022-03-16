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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Blinken ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konuları görüştü.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 03:41 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 03:41
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Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Aliyev'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, Bakan Blinken'ın, ABD-Azerbaycan ikili ortaklığının önemini ve ABD'nin Güney Kafkasya bölgesi için "barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etme taahhüdünü" vurguladığını kaydetti.

Blinken'ın Ermeni ve Azeri güçleri arasında gerilimin tırmandığına ilişkin haberlere dikkat çektiğini aktaran Price, "Bakan, taraflara tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için itidal göstermeleri ve diplomatik angajmanları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu. Azerbaycan'da insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının önemini vurguladı." ifadesini kullandı.

Price, Rusya-Ukrayna savaşının da görüşmede ele alındığını ve ABD'nin, Rus ile Belarus yönetimleri ile onların destekçilerinden hesap sormaya devam edeceğini söylediğini belirtti.

Blinken, önceki gün de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü.

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