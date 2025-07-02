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Dünya

Azerbaycan diaspora liderine operasyon! Sokak ortasında gözaltına alındı

Azerbaycan ve Rusya arasındaki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ederken, Moskova yönetimi, Azerbaycan-Ural derneğinin lideri Şahin Shykhlinski'yi arabasından zorla indirip sokak ortasında gözaltına aldı.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 08:20 - Güncelleme:
Azerbaycan diaspora liderine operasyon! Sokak ortasında gözaltına alındı
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Rusya'nın iki Azerbaycan vatandaşına uyguladığı işkence sonrası, Azerbaycan'ın Sputnik'in Bakü ofisine düzenlendiği operasyonla iki ülke arasındaki tansiyon bir hayli yükseldi.

AZERBAYCAN VE RUSYA'DAN KARŞILIKLI NOTALAR

Rusya, Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisi çalışanlarının tutuklanması nedeniyle Azerbaycan'a nota verdi. Azerbaycan ise, Rusya'ya güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddet ve yargısız infazları sebebiyle nota gönderdi.

GERGİNLİK TIRMANIYOR: SOKAK ORTASINDA GÖZALTI

Son olarak Moskova yönetimi, Azerbaycan-Ural derneğinin lideri Şahin Shykhlinski'yi arabasından zorla indirip sokak ortasında gözaltına aldı.

Yaşananların Sputnik operasyonuna misilleme olduğu belirtiliyor.

- AZERBAYCAN İLE RUSYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlerle katılmamıştı.

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine Azerbaycan polisi tarafından operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.

Bakü'deki Sputnik ofisine operasyon

Bakü'de Rus çetesine operasyon

Karşılıklı nota verdiler

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