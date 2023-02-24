Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Türkiye'deki faciayı kendi faciamız gibi kabul ettik

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'ye yaptığı ziyarette devletin deprem bölgesinde kapsamlı ve sistematik faaliyetlerine şahit olduğunu söyledi.

Bayramov, katıldığı bir etkinlik sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kardeş ülkede yaşanan depremlerin ve acı sonuçlarının Azerbaycan'da herkesi sarstığını söyleyen Bayramov, herkesin Türkiye'deki faciayı kendi faciası gibi kabul ettiğini belirtti.

Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin sözde değil özde olduğunu deprem sonrasında tüm dünyanın bir kez daha gördüğünü belirterek, "Depremin ilk saatlerinde Azerbaycan Türkiye'nin yanında olduğunu açıkladı ve ilk saatlerde arama kurtarma ekiplerimiz deprem bölgesine gitti. Azerbaycan tüm olanaklarıyla devlet düzeyinden sade vatandaşına kadar Türkiye'ye destek verdi." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine yaptığı ziyaretten de bahseden Bayramov, şunları aktardı:



"Kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşürken ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi alırken birkaç konu beni çok duygulandırdı. Faciayı duymak başka bir şey fakat gidip yerinde görmek çok ağır bir duyguydu. Türkiye devletinin orada kapsamlı ve sistematik işler gördüğüne şahit oldum. Dünyada bu ölçekte bir felaketle yüzleşip bu şekilde organize olabilecek çok az ülke vardır. Kardeş Türkiye bunu yaptı."

Bayramov, deprem bölgesinde kendisini duygulandıran bir konuyu ise şöyle anlattı:



"Kahramanmaraş'ta aile bireylerini veya yakınını kaybetmeyen insan yoktu. Tüm bu faciaya rağmen o insanların ne kadar güçlü ve sağlıklı bir maneviyata sahip olduklarına şahit olduk. Bu insanlar facia yaşamıştı fakat bu insanlar sağlam duruyorlardı. Bu insanlar kendilerine ve devletlerine inanıyorlardı. Bu insanlar facianın gözüne çok mertçe bakıyorlardı. Türkiye'nin en büyük gücü ve varlığı insanlarıdır. Bu felaket bir kez daha bunu kanıtladı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremde yıkılan yerleşim birimlerinin kısa zamanda yeniden yapılacağını açıkladığını hatırlatan Bayramov, "Tüm konularda Türkiye'nin yanında olan Azerbaycan, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in dediği gibi o bölgelerin yeniden yapılmasında da Türkiye'nin yanında olacaktır. Bu acılı günlerin ömrü az olacaktır. Kısa sürede orada hayatın yeniden canlandığına şahit olacağız." diye konuştu.