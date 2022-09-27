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Dünya

Azerbaycan duyurdu: İHA ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın bölgesinde Ermensitan silahlı kuvvetlerine ait insansız hava aracının ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada İHA'nın Azerbaycan birlikleri tarafından özel teknik araçlarla düşürüldüğü belirtildi.

27 Eylül 2022 Salı 17:25 - Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın bölgesinde Ermensitan silahlı kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Azerbaycan ordusunun Laçın bölgesi istikametinde mevzileri üzerinden uçmaya çalışan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait "UL-350" tipi İHA birliklerimiz tarafından tespit edilerek özel teknik araçlarla düşürüldü."

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde başlattığı geniş çaplı provokasyona misliyle karşılık verildiğini duyurmuştu.

Sınırdaki çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 80 askerin şehit olduğu aktarılmıştı.

Ermenistan ise 135 Ermeni askerinin öldüğünü duyurmuştu.

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