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Dünya

Azerbaycan, Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı! Darmadağın oldular

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.

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DHA01 Ekim 2020 Perşembe 07:33 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 07:38
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5’inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. 

Bakanlık, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.

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