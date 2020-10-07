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Dünya

Azerbaycan: Ermenistan ordusunun komuta gözlem noktası yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait komuta gözlem noktasının yok edildiği açıkladı.

DHA07 Ekim 2020 Çarşamba 08:54 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 08:54
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu ile çatışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası tahrip edildi” denildi.

Ermenistan'ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor.”

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