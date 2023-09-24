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Dünya

Azerbaycan: Ermenistan silahlı kuvvetleri personeli Karabağ'dan Ermenistan'a geçecek

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'da silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin ülkelerine geçişinin sağlanacağını duyurdu.

AA24 Eylül 2023 Pazar 13:36 - Güncelleme:
Azerbaycan: Ermenistan silahlı kuvvetleri personeli Karabağ'dan Ermenistan'a geçecek
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Eylül'de varılan mutabakat gereği silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Hankendi-Laçın ve Kelbecer-Basargeçer güzergahlarıyla Ermenistan'a geçişinin sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, geçişin otobüsler ve özel araçlarla yapılacağı kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Sözde Ermeni yönetim, silahlı güçlerini feshetmişti.

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