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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonlarına karşı Michel ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ermenistan'ın Şuşa, Laçın ve Kelbecer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunduğu sınırda yaşanan gerginliği ele aldı.

AA16 Kasım 2021 Salı 19:08 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 19:11
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Michel, telefonla aradığı Aliyev'e Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili tedirginliğini belirtti.

Aliyev ise Ermenistan'ın Şuşa, Laçın ve Kelbecer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunduğunu bugün ise geniş kapsamlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonuna gereken karşılığın verildiğini ifade etti.

Aliyev, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu söyledi.

Görüşmede, Aliyev ve Michel, Azerbaycan ile AB ilişkilerinin geleceğine yönelik fikir alışverişinde de bulundu.

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