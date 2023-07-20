İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9401
  • EURO
    30,2521
  • ALTIN
    1715.04
  • BIST100
    6622.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan, Ermenistan'a çağrı: Derhal durdurun
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'a çağrı: Derhal durdurun

Azerbaycan hükümeti, Erivan yönetiminden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınırda inşa edilen metalürji tesisinin yapımının durdurulmasını talep etti.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 13:30 - Güncelleme:
Azerbaycan, Ermenistan'a çağrı: Derhal durdurun
ABONE OL

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'in Ermenistan Çevre Bakanı Hakob Simidyan'a, Yeraskh kasabasında (Arazdeyen), Azerbaycan sınırına birkaç yüz metre uzaklıkta inşa edilen metalürji tesisiyle ilgili mektup yazdığı bildirildi.

Babayev mektubunda, söz konusu tesisin sınır aşan etkisinin olabileceği öngörüsüyle Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi (Espoo Sözleşmesi) kapsamında prosedür başlattıklarını belirtti.

Espoo Sözleşmesi'nin 3.1. maddesine göre, Ermenistan'ın söz konusu faaliyetin çevresel etkileriyle ilgili Azerbaycan'ı bilgilendirmekle yükümlü olduğu ancak bunun şimdiye kadar yapılmadığı ifade edilen mektupta, sözleşmenin 3.7. maddesi uyarınca tesisin olumsuz etkilerinin müzakere edilmesi amacıyla Ermenistan'dan bilgi alışverişinde bulunulması talep edildi.

Mektupta, Azerbaycan hükümeti adına, projenin sınır aşan etkisine ilişkin konular tam olarak açıklığa kavuşturulana ve gerektiği gibi değerlendirilene kadar, tesisin yapımının derhal durdurulması istendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.