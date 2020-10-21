AA 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:53 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:53

Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vakif Sadikov, Ermenistan güçlerinin Gence'deki sivillere yönelik saldırılarının Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali ve savaş suçu olduğunu bildirdi.

Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vakif Sadikov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının 30 yıldır "Dağlık Karabağ" sorununun çözümüne yönelik somut bir adım atmadığını belirterek, 30 yıl daha beklemeye tahammüllerinin olmadığını vurguladı.

Sadikov, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlattıklarını anımsatarak, ateşkes için tek şartlarının Ermenistan'ın bölgeden "ön koşulsuz" çekilmesi olduğunu ifade etti.

Ermenistan'ın son 3 haftadır ayrım gözetmeksizin sivillere ve sivil unsurlara füze ve topçu ateşiyle saldırdığını aktaran Sadikov, "Bugün itibarıyla 63 sivil yaşamını yitirdi, 292'si de yaralandı. Yaklaşık 2 bin ev ve apartman dairesi harap edildi veya zarar gördü." dedi.

Sadikov, uluslararası toplumu Ermenistan'ın sivil saldırılarına karşı tepki göstermeye davet etti.

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme kararını açıklaması durumunda Azerbaycan olarak askeri faaliyetleri askıya alacaklarını belirten Sadikov, "Bu durumda Ermenistan'ın çekilme sürecini takip edeceğiz. Gerçekçi olalım, bunun için 30 yıl daha beklemeyeceğiz. Haftalar hatta günler içinde çekilmeleri gerekiyor." diye konuştu.

"Gence'de sivillere yapılan saldırılar elbette savaş suçu"

AA muhabirinin, Ermenistan'ın Gence'ye 17 Ekim'de füzelerle düzenlediği, 13 sivilin yaşamını yitirdiği ve 50'nin üzerinde sivilin yaralandığı saldırıya ilişkin sorusu üzerine Sadikov, "Azerbaycan'ın herhangi bir şehrinde sivillere yönelik saldırılar Cenevre Sözleşmesi ve diğer ilgili uluslararası anlaşmaların ihlali anlamına gelir." dedi.

Sadikov, Ermenistan'ın, "Gence'ye yapılan saldırıyı uluslararası toplumun desteğini almak için Azerbaycan'ın yaptığı" iddialarına ise sert tepki gösterdi.

Ermenistan güçlerinin 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı için de bu ülkenin aynı gülünç iddiayı ortaya attığını anımsatan Sadikov, Gence'deki sivillere yönelik saldırılar için, "Elbette savaş suçu." ifadesini kullandı.

"Dağlık Karabağ"ın işgalden kurtarıldıktan sonra Gence'de sivillere yapılan saldırıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacaklarını anlatan Sadikov, "Azerbaycan Başsavcılığı bu tür hadiselerin tamamını belgeliyor. Savcılık, harekat sona erdikten sonra elindeki mevcut olan yüzlerce belgeyi işleme koyacak." şeklinde konuştu.

Azerbaycan, 27 Eylül'de operasyon başlatmıştı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Gence'ye 17 Ekim'de füzelerle bir saldırı daha düzenlenmiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.