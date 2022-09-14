Azerbaycan: Ermenistan'ın top atışları sürüyor

Bakanlığın açıklamasında, "Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birlikler, Azerbaycan ordusunun Kelbecer, Laçın ve Daşkesen bölgelerinde bulunan mevzilerine D-30, D-20 topları ve 82 milimetrelik havan toplarıyla ateş etmeye devam ediyor. Birimlerimiz tarafından misilleme önlemleri alınmakta ve düşmanın atış noktaları imha edilmektedir. Harekat koşulları ordumuzun kontrolündedir." ifadeleri kullanıldı.

- AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve dün sabah Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

