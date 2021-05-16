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Dünya

Azerbaycan harekete geçti ve başladı! 15 bin asker, 300 tank ve...

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 09:24 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:38
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, askeri tatbikata başlanıldığı bildirildi. 15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

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