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Dünya

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere insani yardım götürdü

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği gıda ürünleri ve hijyen malzemelerinin içinde bulunduğu 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyon, yardımları Hankendi'ye ulaştırdıktan sonra Ağdam'a geri döndü.

IHA23 Eylül 2023 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere insani yardım götürdü
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Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere dün gönderdiği yardım konvoyu, Hankendi'ye ulaştı. Her biri 20 ton gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyondan oluşan insani yardım konvoyu, yükleri Karabağ'daki Ermenilere teslim etti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, araçların gece saatlerinde Ağdam'a döndüğü duyurdu.

AZERBAYCAN KARABAĞ'DAKİ ERMENİLERİN ACİL İHTİYAÇLARININ KISA SÜRE İÇİNDE KARŞILANACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri 21 Eylül'de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile faaliyetlerinin düzenlenmesi konuları ele alınırken, Ermeni nüfusun temsilcileri Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunmuştu. Azerbaycan tarafı da bu ihtiyaçların kısa süre içinde karşılanacağını belirtmişti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Karabağ Bölge Merkezi Başkanı Mirali Feyziyev, dün yardım konvoyunun yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusa insani konularda destek sağlanmasına devam edileceğini belirtmişti.

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