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Dünya

Azerbaycan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen hadsiz eylemi kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim mushafının yakılmasını kınadı.

21 Temmuz 2023 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Azerbaycan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen hadsiz eylemi kınadı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsveç makamlarına, suçlulara karşı gerekenin yapılması ve bu tür nefret suçlarının önlenmesi çağrısında da bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

İsveç'te bir kez daha skandala imza atıldı. Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafına saldırı eylemi yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, skandala sert tepki gösterdi. Provokatif eylemi kınayan Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha, İsveç makamlarının, bu tür eylemlere izin vermeye devam etmesinden derin hayal kırıklığı duyulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı. Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğu mesajını verdi.

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