28 Mayıs 2021 Cuma 17:18 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:40

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Nahçıvan'da bulunan Azerbaycan askerlerine yönelik ateşkes ihlali dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ermenistan saldırgan tutumuna son vermeli, sınırların dokunulmazlığına riayet etmeli ve bölgede durumu gerginleştiren teşebbüslerden uzak durmalı" denildi.

Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

RUSYA-ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLARININ GÖRÜŞMESİ

TRT Haber'in haberine göre, Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanları da Karabağ konusunu görüştü. Görüşmede sınırdaki gerginlik ve sorunların değerlendirildiği açıklandı.

BİR AZERBAYCAN ASKERİ YARALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek şehrinde Azerbaycan askerlerine Ermeni ordusu tarafından ateş açıldı.

Saldırıda bir Azerbaycan askeri yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Ateşkes ihlali yapan Ermeni kuvvetlere karşılık verildiği, bölgede durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altına olduğu da belirtildi.