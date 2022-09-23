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Dünya

Azerbaycan onur konuğu olarak davet edildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet etti.

AA23 Eylül 2022 Cuma 02:39 - Güncelleme:
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Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla Kasım ayında Cezayir'de gerçekleştirilecek olan Arap Birliği zirvesine onur konuğu olarak katılmaya davet ettiği belirtildi.

Bakan Lamamra'nın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a Cumhurbaşkanı Tebbun'un davet mektubunu verdiği ifade edilen açıklamada, iki bakanın Bağlantısızlar Hareketi'nin uluslararası gerilimlerdeki rolünü etkinleştirmesi noktasında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

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