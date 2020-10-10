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Dünya

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 280'den fazla tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 280'den fazla tank ve zırhlı aracını imha etti.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 12:29
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, 27 Eylül'den ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 12.00'a kadar Ermenistan'ın 280'den fazla tank ve zırhlı aracı, yaklaşık 300 top ve füze sistemi, 60'dan fazla hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, 150'den fazla askeri kamyon ve aracı, 1 S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.

Ermenistan ordusuna ait çalışır durumda 18 tank da Azerbaycan ordusunun eline geçti.

- Ermenistan'ın saldırılarında 31 sivil öldü, 171 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, çatışmalar başladığı günden ateşkese kadar olan sivil can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre 27 Eylül-10 Ekim döneminde 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 171 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1137 ev, 45 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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