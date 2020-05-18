AA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:10 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:10

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi.



Farklı bölgelerde 10 bin askerin katılımıyla yapılan tatbikatta, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve farklı birlikler arasındaki uyumun hangi düzeyde olduğu tespit edilecek.



Hem gündüz hem de gece devam edecek tatbikatta yaklaşık 120 tank ve zırhlı araç, 200 füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter yer alıyor.



Tatbikat 22 Mayıs'a kadar devam edecek.