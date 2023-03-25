İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan ordusu Karabağ'da önlemleri artırdı
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ'da önlemleri artırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı silahlı güçlerin bazı toprak yolları kullanarak insan gücü ve silah taşımasının engellenmesi amacıyla önlemler alındığını duyurdu.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 21:33 - Güncelleme:
Azerbaycan ordusu Karabağ'da önlemleri artırdı
ABONE OL

Bakanlığın açıklamasında, Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara Ermenistan'dan insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizat nakliyesinin yoğunlaştığı, bu taşımaların özellikle gece ve sisli hava koşullarından yararlanılarak yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yasa dışı Ermeni silahlı grupların, bazı dağlık ve kırsal arazilerdeki eski patikaları genişlettiği, çeşitli güzergahlarda yeni yollar inşa ettiği belirtildi.

Hankendi-Halfeli-Turşsu ve bu güzergahın kuzeyinden geçen Hankendi-Kosalar-Mirzeler-Turşsu yollarında Ermenilerin yaptığı inşaat ve iyileştirme çalışmalarının Azerbaycan ordusunun teknik gözetleme araçlarıyla kaydedildiği belirtilen açıklamada, bu yolların yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca mevzilerini güvence altına almak ve ikmal yapmak için kullanıldığına işaret edildi.

Açıklamada, Azerbaycan tarafından bu konuda yapılan çok sayıda talep ve müzakerelere rağmen silah ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınmadığı belirtilerek, bu durum üzerine Laçın yolunun kuzeyindeki toprak yolların yasa dışı faaliyetler için kullanılması ve Ermenistan'dan silah ve mühimmat sevkiyatının engellenmesi amacıyla Azerbaycan ordusunun lokal önlemler aldığı kaydedildi.

ERMENİ GÜÇLERİNİN MEVZİ ÇALIŞMASI, AZERBAYCAN BİRLİKLERİNCE ÖNLENDİ

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli ilinin Yukarı Veyselli köyü yönünde Ermeni güçlerin mevzi için yaptığı kazı çalışmasının Azerbaycan birliklerince önlendiği bildirildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise Azerbaycan ordusunun Karabağ'da, Rus unsurların kontrolündeki arazilerde yer alan bazı toprak yollarda kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü.

RUSYA, KRİZİN TIRMANMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da krizin tırmanmasını önlemek için çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Azerbaycan topraklarında Ermeni güçlerce yasa dışı faaliyetler ve provokasyonlar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Azerbaycan topraklarında yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için Laçın yolunun son noktasında, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında kontrol noktasının kurulmasının gerektiği vurgulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.