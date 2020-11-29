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Dünya

Azerbaycan ordusu paylaştı! 27 yıllık hasret biti: Tarihi geçecek görüntüler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesine bağlı köylerin görüntülerini yayınladı.

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IHA29 Kasım 2020 Pazar 10:19 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 10:29
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Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da imzalanan ve Dağlık Karabağ’daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesine bağlı köylerin görüntülerini yayınladı.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan’ın Kelbecer’i 15 Kasım’da Azerbaycan’a teslim etmesi gerekiyordu. Ancak bölge geniş bir alanı kapsadığı için ve yol kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle bu süre Ermenistan’ın talebiyle 25 Kasım’a kadar uzatılmıştı.

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