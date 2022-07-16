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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni dönem: İlk kez yüz yüze görüşüyorlar

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasındaki ilk kez gerçekleştirilen ikili görüşme başladı.

IHA16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyareti dolayısıyla geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temaslarını sürdürüyor. Gürcistan Başbakanı İraklı Garibaşvili ile bir araya gelen Bakan Bayramov, daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Bayramov-Mirzoyan arasında ilk kez ikili yüz yüze görüşme olması nedeniyle önem taşıyor.

Öte yandan, Bayramov ile Mirzoyan, daha önce Duşanbe'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirilen üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

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