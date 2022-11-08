Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, barış müzakereleri için ikinci kez buluştu. Daha önce New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu marjında bir araya gelen Blinken, Bayramov ve Mirzoyan, bu sefer üçlü toplantıyı başkent Washington'da yaptı.

Toplantı öncesinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "New York'ta BM Genel Kurulu'nda başlattıkları görüşmenin devamı olarak bir araya geldiklerini" ve ülkesinin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerine bağlı olduğunu söyledi.

Blinken, "Doğrudan diyalog, gerçekten kalıcı bir barışın en iyi yoludur ve bunu desteklemekten çok memnunuz. ABD hem Ermenistan'ın hem de Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Karabağ konusunda 30 yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın insani ve maddi bedelleri olduğunu, derin yaralar bıraktığını kaydeden Blinken, "Ancak şu anda gördüğümüz, her iki ülkenin de geçmişi geride bırakma ve kalıcı bir barış için çalışma yolunda attığı gerçek adımlar ve cesur adımlardır. Her iki ülke de bu amaca ve nihayetinde Güney Kafkasya'da barış içinde bir gelecek, barış içinde ülkeler ve daha parlak bir gelecek için çalışıyor." diye konuştu.

ABD Dışişleri, toplantının sonucuna ilişkin herhangi bir detay açıklamadı.