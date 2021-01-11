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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan istihbarat başkanları bir araya geldi

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Direktörü Armen Abazyan son haftada 2 kez bir araya gelerek iki ülke sınırı ile Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 16:09 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:09
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Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Nağıyev ve Abazyan'ın önce 8 Ocak'ta Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki tarafsız bölgede, 10 Ocak'ta ise Ermenistan'ın Sünik vilayetine yakın sınır bölgesinde bir araya geldikleri bildirildi.

Son görüşmede, iki ülke sınır hizmetleri komutanlarının da hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde iki ülke sınırında yaşanan olayların birlikte araştırılması, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerin güvenliği, çatışma bölgelerinde gömülen cesetlerin yerlerinin belirlenmesi ve esir değişimi gibi konuların müzakere edildiği kaydedildi.

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