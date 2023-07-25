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Dünya

Azerbaycan ve İran anlaştı! 4 ay içerisinde faaliyete girecek

İran ile Azerbaycan, iki ülke arasında Astara Nehri üzerinde yapılan köprünün altyapısının tamamlanması ve 4 ay içinde faaliyete alınması konusunda anlaştı.

AA25 Temmuz 2023 Salı 12:57 - Güncelleme:
Azerbaycan ve İran anlaştı! 4 ay içerisinde faaliyete girecek
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, Astara Nehri üzerinde yapılan Astaraçay Köprüsü ile ilgili kalan altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve köprünün 4 ay içinde hizmete açılması konusunda mutabakata vardı.

Azerbaycan ve İranlı yetkililer ayrıca, Hüdaaferin Barajı üzerinde yakında faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik santralle ilgili hazırlıkların hızlandırılması konusunu istişare etti.

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